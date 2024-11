Lapresse.it - Atp Finals, Fritz in finale: Zverev battuto in tre set

È Tayloril primo finalista delle Atp2024 in corso a Torino. Il tennista statunitense hain tre set il numero due al mondo Alexander, che si era presentato in semiforte di tre successi su tre nel girone, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (3) in due ore e 24? di gioco. Il tedesco si è arreso dopo un terzo set equilibratissimo disputando un tie-break non all’altezza, con tre errori gratuiti che hanno spalancato le porte della, per la prima volta in carriera all’ultimo atto delle Atp. Il giocatore statunitense attende inil vincente della sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud.