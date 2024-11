Lapresse.it - Ancona, domani lo sbarco di 49 naufraghi soccorsi

Leggi su Lapresse.it

Domenica 17 novembre alle 14 circa la Life Support di Emergency approderà nel porto di, alla banchina 19, per lodei 49il 12 novembre nelle acque internazionali della zona Sar maltese, nel Mediterraneo Centrale. Lo rende noto la stessa ong. Le persone soccorse nel pomeriggio di martedì 12 novembre viaggiavano a bordo di una piccola barca in vetroresina, sovraffollata, inadatta ad attraversare il Mediterraneo e senza le necessarie dotazioni di sicurezza, quali i salvagenti. I 49, di cui sei donne e minori non accompagnati, erano partiti da Al-Zawiya in Libia e provengono da Siria, Egitto e Bangladesh