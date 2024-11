Anconatoday.it - Ancona come Cenerontola, dopo il G7 tornano i soliti problemi (nascosti sotto al tappeto)

dalla città che si fa bella per ospitare i rappresentanti dei 7 Grandi Paesi alla piccola città di provincia. In un solo schiocco di dita dalla carrozza dorata siamo tornati alla zucca e l'incantesimo (dedicato agli ospiti) è finito". A dirlo è un residente anconetano di via della Loggia.