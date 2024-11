Chietitoday.it - Adescava ragazzine sui social e si faceva mandare video e foto a sfondo sessuale: arrestato un 26enne a Chieti

Leggi su Chietitoday.it

online facendosidi parti intime o durante atti sessuali: per questi motivi la polizia di Stato ahaunin esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica.L’ uomo è stato condannato in via.