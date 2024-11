Quotidiano.net - Accordo con Acciona: acquisiti 34 impianti

Enel (in foto l’ad Flavio Cattaneo) ha siglato conunper l’acquisizione di un portafoglio di 34idroelettrici per 626 Mw in Spagna. L’acquisizione da parte di Endesa Generación riguarda l’intero capitale sociale di CorporaciónHidráulica, a fronte di un corrispettivo pari a 1 miliardo di euro.