A che ora parte Vinatzer nello slalom di Levi 2024: programma preciso, n. di pettorale, tv

Alexsarà tra i 5 azzurre al via dellospeciale maschile che domenica 17 novembre, a, in Finlandia, segnerà la seconda gara della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle 10.00 italiane, mentre la seconda run, con inversione dei migliori 30, è prevista alle 13.00 italiane.Gli altri quattro azzurri in gara sulla pista chiamata “Black” saranno Tommaso Sala, che partirà con il 17, Stefano Gross, al via col 35, Tobias Kastlunger, che scatterà col 38, ed infine Tommaso Saccardi, iscritto col 56 a quella che per lui è la quarta gara in carriera in Coppa del Mondo.Alex, essendo inserito nel terzo gruppo di merito, partirà al di fuori dei primi 15 atleti: l’azzurro ha ricevuto il numero 18 e, dato che l’intervallo dinza tra gli atleti è di circa 1’30”, loista italiano nella prima manche scatterà attorno alle ore 10.