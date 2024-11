Oasport.it - A che ora la finale delle ATP Finals 2024: canale tv in chiaro, programma, streaming

Sarà una nuova domenica che elegge il migliore tra i migliori otto, quella di domani alle ATPdi Torino. All’Inalpi Arena per la quarta volta si celebra il rito che porterà un tennista a declamarsi quale campione tra i campioni, detronizzando Novak Djokovic che ha vinto lo scorso anno.Proprio il serbo è il primatista assoluto di vittorie nel torneo dei maestri: ne ha assommate sette dal 2008 al 2023, una in più di Roger Federer, che ha sempre trionfato “a coppie” tra il 2003 e il 2011. Cinque a testa i successi di Ivan Lendl e Pete Sampras, e via via una lunga serie di campioni di primissimo livello. Ci sono anche vari nomi illustri che non ce l’hanno mai fatta, da Mats Wilander a Rafael Nadal, passando per Jim Courier, Michael Chang e Marat Safin, solo per citarne alcuni.LaATPsi giocherà domani alle ore 18:00.