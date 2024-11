Today.it - Zverev in semifinale, Alcaraz eliminato: il campione spagnolo saluta le Atp Finals 2024

Leggi su Today.it

in, primo classificato del 'girone Newcombe', Carloscostretto are Torino e l'avventura alle Atparriva ai titoli di coda già al termine della sua ultima partita della fase a gironi.La sentenza dell'Inalpi Arena è inappellabile per il