Zverev batte Alcaraz e lo elimina dalle Atp Finals

Il tedesco vola in semifinale, dove affronterà Taylor Fritz Clamoroso a Torino: Carlosè statotoAtp. Fatale per lo spagnolo la sconfitta di questo pomeriggio contro Alexander, che nell'ultima giornata del girone 'Newcombe' si è affermato in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e 57 minuti. .