Quotidiano.net - Zelensky a Scholz, così aiuti Putin a rompere l'isolamento

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente ucraino Volodymyrha detto al cancelliere tedesco Olafche la sua telefonata a Vladimir"aiuterà il presidente russo a ridurre il suoe, in ultima analisi, a far proseguire la guerra in Ucraina". Lo riporta Sky News.