Volley, la Verodol Casciavola ospite del San Miniato

(Pisa), 15 novembre 2024 - Settima giornata del campionato di serie C e laCBDsi mette in viaggio verso Sanper affrontare, sabato 16 alle 21:15, un altro derby contro la neopromossa Folgore. La squadra giallo rossa è tornata nella massima serie regionale in questa stagione dopo aver vinto i playoff di serie D e dopo un avvio difficile con tanto di esonero dell’allenatore ha conquistato la sua prima vittoria sabato scorso piegando a domicilio niente popò di meno che ilteam Lunigiana, da molti indicato come una delle favorite per la promozione. Dal canto suo la formazione rossoblù viene da due belle prestazioni con tanto di quattro punti conquistati e l’obiettivo comune è quello di allungare la serie positiva. Per farlo servirà una partita di grande sostanza su un campo tradizionalmente ostico.