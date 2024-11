Vivere nell’arte | scopriamo questa tendenza sempre più diffusa anche in Italia

Leggi su Ilnotiziario.net

Negli ultimi anni si è discusso molto del ruolo dell’arte nella riqualificazione del paesaggio urbano, in particolare della capacità dell’arte contemporanea di valorizzare il patrimonio edilizio delle metropoli. Oggipiùin, con urbanisti, architetti e progettisti che usano frequentemente l’arte come un potente strumento di rigenerazione urbana per .