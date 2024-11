Torinotoday.it - Vincita a Torino Lingotto: 5 al Superenalotto da più di 34.000 euro

Leggi su Torinotoday.it

Ancora un 5 al, ancora unaper un giocatore, questa volta da 34.210. Ieri, giovedì 14 novembre 2024, è successo alla tabaccheria di via Pio VII 164 F, come conferma l’Agipro. “Non so chi sia il fortunato – ammette il titolare Maurizio Aratti – Non ero ancora.