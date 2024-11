Inter-news.it - VIDEO – Highlights Paraguay-Argentina 2-1, Lautaro Martinez non basta!

Leggi su Inter-news.it

, gara giocata alle 00.30 italiane e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è finita 2-1 a favore della nazionale biancorossa., capitano dell’Inter, segna ma la Seleccion si fa poi rimontare. Di seguito ilcon i gol e glidigiocata all’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion.GOL MA RIMONTA – L’ha subito una sconfitta sorprendente per 2-1 contro ilnelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026. La partita, giocata ad Asuncion, ha visto la squadra di Lionel Scaloni faticare a mantenere il controllo del gioco. Nonostante le aspettative elevate, l’non è riuscita a capitalizzare le sue opportunità, lasciando i tifosi frustrati e delusi. Il, invece, ha mostrato una determinazione e una grinta che hanno sorpreso molti, portando a una vittoria ben meritata.