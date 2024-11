Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 17:15

DEL 15 NOVEMBREORE 17.20 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UNA NOTIZIA CHE RIGUARDA LA PROVINCIA DI RIETIA CAUSA DI UN INCIDENTE, AL MOMENTO È CHIUSA LA STRADA STATALE SALTO CICOLANA TRA RIETI E LA LOCALITÀ CASETTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.ANDIAMO SULLA A1NAPOLIPER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI.TRAFFICO MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE:IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA SELVA CANDIDA E SALARIA, POI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD.SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.