Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 10:30

DEL 14 NOVEMBREORE 08.35 MARCO CILUFFOBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURACODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINAALTEZZA IJNCROCIO VIA LAURENTINAVERSO IL RACCORDOSEMPRE CODE MA PER TRAFFICOSUL TRATTO URBANODA PORTONACCIO VERSO IL CENTROE SEMPRE VERSO IL CENTROTRAFFICATOIL VIADOTTO DELLA MAGLIANA LA FLAMINIA E LA SALARIATUTTE DAL RACCORDOSUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODEIN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZAFIUMICINOMENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LATERAMOINFINE RICORDIAMO CHE OOGI E FINO AL 15 APRILEENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI MONTARE GLI PNEUMATICI INVERNALI OPPURE DI DOTARSI DI CATENE DA NEVE DA TENERE A BORDO IN CASO DI NECESSITÀ SULLE STRADE INTERESSATE DELLACHE TROVERETE ELENCATE SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.