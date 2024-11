Avellinotoday.it - Via libera dalla Conferenza dei servizi all’ospedale di Montella. Buonopane: "Tappa fondamentale per realizzare il progetto"

Leggi su Avellinotoday.it

Viadeidi Comunità di, in via San Francesco. Nell’ambito dellasono arrivati tutti i pareri necessari per cantierare il.Il piano, che ora può partire, prevede la realizzazione di 30 posti letto e relativi. Tra.