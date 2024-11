Perugiatoday.it - Verso il voto - Elezioni regionali, cambiano le sedi di 8 sezioni elettorali a Perugia

Leggi su Perugiatoday.it

Tra indisponibilità degli edifici e difficoltà dovute alla concomitanza di Eurochocolate, per le, in programma domenica 17 e lunedì 18,ledi alcuni seggi.La sezione 1 dalla sala dei Notari alla scuola media San Paolo in viale Roma 15;le