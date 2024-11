Napolitoday.it - Vandalizzato l'ufficio di Fratelli d'Italia in Comune: "Nel mirino dei facinorosi sempre e solo l'opposizione"

Leggi su Napolitoday.it

Sono stati vandalizzati gli uffici del gruppo consiliare did'. Lo denunciano, in una nota, il presidente del coordinamento cittadino di Napoli, Marco Nonno, il vicario Luigi Rispoli e il consigliere comunale Giorgio Longobardi. "Purtroppo - dichiarano - non è la prima volta che.