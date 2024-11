Quicomo.it - Vaccini anti-HPV per prevenire il tumore alla cervice: open day all'Università dell'Insubria

Leggi su Quicomo.it

Regione Lombardia si mobilita per combattere iluterina con una campagna di sensibilizzazione e prevenzione in occasionea Giornata Internazionale per l’Eliminazione delUterina, celebrata il 17 novembre. Tra le numerose iniziative, spiccano gli