Urbanistica Penati ordine ingegneri Milano | Costruiamo soluzioni non barriere

(Adnkronos) – Carlotta, presidente dell’deglidella Provincia di, interviene sulla recente decisione del Comune di sospendere gli sportelli di confronto tra tecnici comunali e professionisti del settore. “Il dialogo tra tecnici comunali e professionisti è cruciale per una corretta interpretazione delle normative e per garantire un’efficace gestione delle pratiche edilizie – afferma -. Interrompere queste interazioni aumenta i rischi di incomprensioni, allunga i tempi di istruttoria e introduce ulteriore incertezza per i cittadini”. Pur riconoscendo l’importanza di trasparenza e legalità nelle attività amministrative, l’deglisottolinea come tali obiettivi debbano essere raggiunti con un equilibrio tra rigore normativo e operatività: “Limitare drasticamente il confronto tecnico – avverte– rischia di paralizzare il settore, con ripercussioni pesanti sullo sviluppo urbanistico e sull’economia locale”.