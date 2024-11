Lettera43.it - UniCredit sostiene la provincia di Catania danneggiata dal maltempo

In seguito all’ondata diche si è abbattuta sulladiprovocando ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali e imprenditoriali del territorio,ha varato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore delle comunità colpite. In particolare, la banca ha messo a disposizione una moratoria di 12 mesi, cioè una sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari e chirografari, per le imprese con sede legale/operativa nelle zone colpite dalche abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari che siano stati danneggiati dall’evento. La domanda di sospensione del pagamento delle rate dei mutui dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2024. Previsto inoltre un prestito con tasso agevolato per i clienti privati residenti nelladiche hanno subito danni a causa degli eventi metereologici, oltre al “Pacchetto nuovo credito alle imprese” con una linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei comuni colpiti dal