Ravennatoday.it - Una visita alla scoperta di alberi secolari accompagnata da una merenda bio

Leggi su Ravennatoday.it

In occasione della giornata nazionale degli, il Ceas Bassa Romagna organizza un evento per parlare della flora e della sua importanza dal punto di vista naturalistico e ambientale per la lotta contro i cambiamenti climatici. Domenica 24 novembre al Podere Pantaleone di Bagnacavallo, dalle.