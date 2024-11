Quotidiano.net - Una strategia a prova di futuro: "L’AI tra i pilastri della produzione"

Leggi su Quotidiano.net

Pilastro fondamentale del successo di Faber è infatti la filosofia dell’Industria 5.0, che unisce l’innovazione tecnologica a un approccio umanocentrico, che pone in primo piano le persone. Una’adi’, che ha consentito allo stabilimento di reagire con prontezza alle difficoltà, come confermato dalla continuità operativa mantenuta anche durante l’alluvione che ha colpito il territorio nel settembre 2022. In tema di digitalizzazione, Faber ha già implementato sistemi di intelligenza artificiale (AI) in processi produttivi completamente ’pull flow’ ed ’end to end’. "ci ha permesso di diffondere pratiche di problem solving più efficaci e di aumentare l’affidabilità del nostro sistema operativo grazie al machine learning, in un contesto in cui i sistemi di intelligenza artificiale imparano dall’esperienza precedente e quindi dall’analisi dei dati raccolti in passato", racconta il manager Giorgio Rossi.