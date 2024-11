Cesenatoday.it - Una “gigantessa” a Gambettola in omaggio a Fellini: l'installazione dell’artista catalano Edgar Massegú

Leggi su Cesenatoday.it

Una “” aina Federico. Sarà l’artista, dal mese di ottobre in residenza a, a condurre per le strade del centro di, sabato 16 novembre, l’enorme e colorataartistica realizzata in