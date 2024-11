Fanpage.it - Un italiano su cinque rinuncia al dentista perché costa troppo: l’inchiesta di Altroconsumo

Leggi su Fanpage.it

Nell'indagine svolta dall'associazione dei consumatori su oltre 1.000 cittadini, nell'ultimo biennio il 20% ha rimandato o cancellato le cure ai denti per motivi economici. Tra gli altri risultati, 3 persone su 10 non si sottopongono ai controlli con regolarità e i rimborsi delle coperture assicurative non soddisfano.