Ultime Notizie Roma del 15-11-2024 ore 19 | 10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana o per la guerra medioriente in primo piano nuovi attacchi sono stati registrati questa mattina alla periferia sud di Beirut dopo l’ordine di evacuazione da parte dell’esercito israeliano mi trovate vicino a installazione internet sia pigliate lesbo la contro i quali le forze di difesa israeliane lavoreranno con forza a breve l’avvertimento prima dell’attacco del portavoce lingua araba della IDF lo stesso esercito annunciato telegramma di aver intercettato all’alba due missili provenienti dal Libano intanto negli Stati Uniti Il presidente è eletto Donald Trump ha approvato la proposta di un piano di cessate il fuoco per il Libano dopo che il ministro Israele per gli affari strategici gli hai dato il piano marelago lo riporta il Wall Street Journal ripreso dai media israeliani tra un po’ anche espresso la speranza che ciò avvenga ha fatto prima del suo ingresso nello studio vale il 20 gennaio il piano prevede il ritiro delle truppe delle armi di sborra dal confine con Israele al nord del fiume con l’esercito libanese le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite incaricate di garantire che non facciano ritorno sicurezza sposiamoci in Spagna 10 persone sono morte almeno una è risultata ferita in un grave incendio in una residenza di anziani nella località di Villafranca delle vicino a Saragozza della regione di Aragona d’allarme per l’incendio è stato lanciato alle 5 del mattino e numerose squadre di vigili del fuoco con un auto scala di 30 metri sono arrivate sul posto e hanno spento le fiamme nella residenza dove erano ospitati 82 anziani di Trento si trova in gravi condizioni torniamo in Italia La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie considerando però illegittimi alcune disposizioni del testo in particolare Viene ritenuta incostituzionale la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a determinare l’aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni accredito in maniera inequivocabile che la legge sull’autonomia differenziata nel suo insieme è conforme alla costituzione le parole del Ministro Calderoli su singoli profili della legge al prenderemo le motivazioni della sentenza per valutare gli eventuali correttivi da apportare l’economia l’inflazione aumenta dello 0,9% a ottobre sull’anno dal più 0,7% di settembre la conferma della stima dai dati dell’istat che tuttavia indica un quadro di stabilità congiunturale visto che la variazione nulla rispetto al mese precedente il carrello della spesa ad ottobre aumenta del 2% rivista alle elementari basso La stima preliminare a chiedere invece l’aumento dei prezzi dei beni alimentari il cosiddetto carrello della spesa che sale su base annuale delle più 2% dal più uno precedente listate in questo caso si vede Tuttavia la stima preliminare del più del 2% limite ribasso notizia di cronaca in chiusura un 21enne Traduci ieri sera con un colpo di pistola alla testa in contrada mussorito e nel comune di San Pietro di Caridà nel reggino Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro dopo la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco una volta Giunti sul posto in un italiano trovato il cadavere di Stefano Cirillo di Cinquefrondi già noto alle forze dell’ordine per oltraggio a pubblico ufficiale al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi nell’aprile scorso un operaio 24enne Domenico Oppedisano era stato ucciso a colpi di pistola sempre San Pietro di Caridà era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa