Ultime Notizie Roma del 15-11-2024 ore 18 | 10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano piano si è risvegliato sotto le bombe nuovi attacchi questa mattina alla periferia sud di Beirut i media locali definiscono che si vede attaccato l’aria meridionale della città poco dopo aver emanato l’ordine di evacuazione forzata Rispondi al fuoco lanciando 5 razzi verso la baia di Haifa colpito un cantiere è solo l’ultimo di una serie di Raid in Medio Oriente la giornata di ieri è stata segnata da 13 attacchi aerei in Libano in soli 12 ore mentre il segnale note in cisgiordania è fatto italiani continuano ad usare tattiche letali oltre gli standard di sicurezza lunedì elon musk ha incontrato l’ambasciatore italiano dell’ONU in una località segreta di New York dei allentare la tensione tra Iran e Stati Uniti il Ministro della Difesa israeliano ha dato il via libera alla Levade gli ultraortodossi domenica verranno inviati al fronte 7000 ragazzi torniamo in Italia oggi la scuola cioè per dagli studenti universitari e liceali in piazza per manifestare in tutto il paese non canzone dello sciopero nazionale organizzato dall’Unione degli studenti e dal sindacato ANIEF è programmato lo sciopero nazionale per l’intera giornata 5 studenti con il volto coperto da foulard Rossi le braccia Tese verso l’alto e le manette ai polsi si sono schierati davanti al cordone degli agenti del reparto mobile in tenuta antisommossa durante la manifestazione dimette d’accordo che veniva lanciata vernice Rosa Appeso al collo dei giovani dei cartoni con su scritto arrestato istituti stop depressione subito oggi Scendiamo in piazza ha detto una studentessa al megafono perché questa non è la nostra idea di scuola non vogliamo scuola del merito che crea studenti di serie A di Serie B e favorisce un ambiente discriminatorio e classista a causa di questo governo ogni giorno vediamo la nostra libertà il nostro futuro sgretolarsi davanti ai nostri occhi la cronaca di €2 lavoratori Bergamaschi interessati ad anticipare la propria data di pensionamento a incrementare l’ammontare della pensione garantendo loro che versando dei contributi volontari all’ente previdenziale si sarebbero potuti ottenere simili bene in realtà il denaro veniva intascato dagli indagati che approfittando di un ex funzionario dell’INPS procediamo a inserire nei sistemi informatici dell’ente fittizie contribuzioni e la truffa scoperta dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo capodanno esecuzione ad un’ordinanza Che dispone misure cautelari personali nei confronti di un soggetto più richiesta del PM della procura per truffa aggravata ai danni dello stato nei confronti di Agricoltori Bergamaschi possibile dalla corruzione di un sodale interna la direzione provinciale dell’INPS della qualità di responsabile delle pensioni dei Lavoratori autonomi agricoli ora cronaca chiusura un 21 anno è stato ucciso ieri sera con un colpo di pistola alla testa in contrada monteloreto nel comune di San Pietro di Caridà in regino Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro dopo la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco una volta Giunti sul posto i militari hanno trovato il cadavere di Stefano Cirillo di Cinquefrondi già noto alle forze dell’ordine per oltraggio a pubblico ufficiale al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi nell’aprile scorso un operaio 24enne Domenico Oppedisano era stato ucciso a colpi di pistola sempre era l’ultima notizia Grazie per averci seguito li uso e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa