Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-11-2024 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e tribù di alcune disposizioni autonomia Calderoli La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie considerando però illegittime le disposizioni del petto in particolare Viene ritenuta incostituzionale la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e determinare l’aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni la decisione che maniera inequivocabile che la vedi sull’autonomia differenziata nel suo insieme è conforme alla costituzione le parole del Ministro Calderoli sui singoli profili della legge attenderemo le motivazioni delle sentenze per valutare gli eventuali correttivi da apportare proteggono le nomine di Donald Trump per la squadra di governo alla Casa Bianca come ministro alla salute il presidente americano eletto o scelto il candidato presidenziale attivista no vax Robert Junior una decisione che ha fatto crollare Avoltri te le azioni delle aziende produttrici di vaccini ai vertici della Giustizia Trump ha nominato 23 avvocati Todd lunchtime in mente altro denjon Sauer tra solicitor general una figura che supervisiona e conduce il contenzioso governativo preso la corte suprema degli Stati Uniti intanto secondo il miglior Time nei giorni scorsi e non avrebbe incontrato l’ambasciatore italiano l’uomo per discutere delle divisioni con gli Stati Uniti il Presidente della Repubblica Mattarella scende in campo per difendere la candidatura di fitto in ambito europeo al termine di un colloquio per il capo dello Stato gli ha formato gli auguri per l’affidamento dell’incarico così importante per l’Italia la presa di posizione di Mattarella arriva dopo la rottura sulle nomine europee con lo stanno sul fitto Ribera premio Meroni attacca la segretaria PD spline da giorni che chiedo di dire quale sia la posizione ufficiale del PD Non devi rispondere a me ma i cittadini italiani le persone te li fanno così intanto la cosiddetta maggioranza House si è spaccata nuovamente sulla legge contro la deforestazione cronaca un 21enne stato ucciso ieri sera con un colpo di pistola alla testa in contrada monsoreto nel comune di San Pietro di Caridà nel regime Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro dopo la segnalazione di alcuni colpi Darma da fuoco una volta Giunti sul posto i militari hanno trovato il cadavere di Stefano Cirillo di Cinquefrondi già noto alle forze dell’ordine per oltraggio a pubblico ufficiale al momento investigatori non escludono con ipotesi nell’aprile scorso operaio 24enne Domenico Oppedisano era stato ucciso a colpi di pistola località prateria sempre San Pietro di Caridà annunciato ieri sera che la prossima settimana verrà presentato il piano di resilienza interna dell’Ucraina composto da 10 punti nel suo discorso sera il leader Ucraina precisato che sta lavorando al piano per fare in modo che l’Ucraina e rimanga forte Oggi abbiamo trattato diversi punti Tra cui ha detto la sovranità culturale NBA le patrimonio culturale dell’Ucraina la cultura contemporanee La diplomazia culturale le vecchie aggiunto che uno degli elementi chiave del Piano interno per il rafforzamento del Ucraina e la sua componente gratta il 10 di ieri sera contro il Belgio a Bruxelles Italia di Luciano Spalletti si è qualificata per i quarti di finale di Nations League con una giornata di anticipo entusiasta il CT azzurro stati bravi il campo nel secondo tempo si è fatto pesanti si è persa un po’ di lucidità ha detto quando sono venuti nella nostra metà campo è diventato difficile ma sono stati dei Leoni perché ti prego è un timer che di qualifica per le semifinali contributori Su 3000 Caltagirone ieri ennesimo successo sul Russo Danilo battuto in tre set sono oggi l’azzurro primo del girone conoscere il suo avversario in semifinale e noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa