Liberoquotidiano.it - "Ucraina può sviluppare una bomba nucleare in pochi mesi"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Nel giro di "" l'potrebbeunarudimentale, da utilizzare in teoria nella guerra contro la Russia, qualora il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, decidesse di sospendere l'assistenza militare a Kiev.Lo indica un documento pubblicato dal Center for Army, Conversion and Disarmament Studies (Cacds), un influente think tank militare ucraino, secondo cui Kiev sarebbe in grado rapidamente di costruire un ordigno elementare con una tecnologia simile alla 'Fat Man', lasganciata su Nagasaki nel 1945. "Creare una sempliceatomica, come hanno fatto gli Stati Uniti nell'ambito del Progetto Manhattan, non sarebbe un compito difficile 80 anni più tardi", si legge nel documento citato dal Times, mentre martedì prossimo saranno mille giorni dall'inizio dell'invasione.