Justcalcio.com - Tuttosport – l’incontro con i tecnici bianconeri a Vinovo

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-15 21:45:35 Arrivano conferme da:Anche alle leggende tocca presentarsi: è quello che ha dovuto fare Giorgio Chiellini, accompagnato da Pessotto, adi fronte a tutti idella società. “Appuntamento con JStudium”: una giornata di confronto e condivisione di idee. L’ex difensore ha spiegato il suo nuovo ruolo in dirigenza, ripercorrendo sia la sua storia con la Vecchia Signora, ma anche l’esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles FC. Anche in America l’ex capitano bianconero ha vinto e ora ha portato la sua mentalità a servizio della nuova squadra.Chiellini e il ruolo alla Juventus“Chiellini ha incontrato iJuventus presenti raccontando, rispondendo alle loro domande a 360°, il suo nuovo ruolo di Head of Football Institutional Relations, la sua esperienza statunitense e ovviamente ripercorrendo la sua storia in bianconero.