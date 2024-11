Ilfoglio.it - Tutti guardano il dito di Musk ma non la luna che indica

Da giorni si bada ale non alla. A chi ha lanciato l’allarme e non al pericolo. Io non corro questo rischio perché sono un misantropo, le persone non mi interessano, mi interessano le cose. Dunque, sperando mi sia consentito, parlerei della. Sono andato a far lavare la macchina e nessuno di quelli che me l’hanno lavata conosceva l’italiano. Nessuno. Non una parola del dolce idioma. Questa è, nella mia esperienza, lache ildihato. Non mi importa se ilè importuno, non mi importa se laè legale, costituzionale: so che è una cattiva, un astro avvilente che mi fa sentire straniero in patria. Qualcuno potrebbe obiettare che senza simili alieni la macchina dovrei lavarmela da solo. Risponderei che, a questo punto, la macchina bisogna proprio lavarsela da soli.