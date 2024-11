Lanazione.it - Turismo, Confartigianato Firenze: "Regolamentare i caddy per turisti”

Leggi su Lanazione.it

, 13 novembre 2024 - Troppiper. Per questoImpresechiede al Comune di intervenire. «Sono anni che denunciamo l'uso incontrollato di queste vetture, il cui numero e le cui attività ormai sfuggono a ogni norma dele del trasporto di persone: la loro proliferazione è arrivata a livelli insostenibili», affermano Sylvia Bouyahia e Irene Floris, rispettivamente presidenti diTaxi. «Regolamentarle era una delle nostre principali richieste alla nuova giunta, per cui accogliamo con estrema positività le dichiarazioni della sindaca Funaro e dell'assessore Vicini». «Ci aspettiamo una regolamentazione totale e un controllo efficace su questi veicoli - aggiunge Bouyahia - per impedire che mezzi privi di qualsiasi titolo abilitativo svolgano servizi di trasporto persone per conto terzi, limitandone l'uso a itinerari specifici e tutelando le altre categorie economiche dalla concorrenza sleale».