Monzatoday.it - Tumore al fegato: in Brianza (per la prima volta in Italia) lo si cura impiantando i marcatori

Leggi su Monzatoday.it

Rivoluzione all’Irccs San Gerardo. Nel nosocomio monzese, per lain, è stata adottata una nova tecnica per ladelale al pancreas, due neoplasie molto gravi e sempre più diffuse.I professionisti della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori riuniti in.