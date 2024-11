Trump 2 la vendetta

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Adesso chetorna alla Casa Bianca mi pare che si metta male per Zelensky. E anche per la Meloni.Italo VoltattorniVia emailGentile lettore, Zelensky e Meloni sono in due posti diversi sulla scala del tragico. Per l’ucraino è crollato un mondo. Basti la frase di Donald Jr, figlio di, per dire tutto: “Sta per finire la paghetta a Zelesnky”. Il leader di Kiev si era illuso di essere al centro del mondo e di poter infliggere alla Russia la “sconfitta strategica” di cui sproloquiavano i cervelloni della Nato, prima che fosse chiaro che Mosca ha già sconfitto abbondantemente la Nato. Nel migliore dei casi Zelensky avrà un’uscita senza drammi, probabilmente da esule, e rilascerà malinconiche interviste finché su di lui non calerà il silenzio. Meloni è un caso meno tragico ma problematico.