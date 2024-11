Tvzap.it - Trema il sud Italia, scossa di magnitudo 3.9

Leggi su Tvzap.it

Social.il suddi3.9. Il territoriono si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera periodicamente dei terremoti. Per tale motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico. In queste ore unadi magnutudo 3.9 è stata avvertita nel sud del nostro Paese. La paura come sempre è stata tanta. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)L'articoloil suddi3.9 proviene da TvZap.