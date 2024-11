Romadailynews.it - Trasporti: 100.000mo treno del servizio treni merci Cina-Europa (2)

Chongqing, 15 nov – (Xinhua) – Una foto, scattata da un drone oggi 15 novembre 2024, mostra il 100., in codice X8083, nella stazione di Tuanjiecun a Chongqing, nel sud-ovest della. Ile’ partito questa mattina, segnando un traguardo significativo nello sviluppo delche agevola gli scambi economici e comali traed. Nel marzo 2011, ildi(Yuxinou) e’ stato inaugurato da Chongqing a Duisburg, aprendo un corridoio comale diretto via terra tra lae l’. Negli ultimi 13 anni, ilha trasportato oltre 11 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) di container di, per un valore di oltre 420 miliardi di dollari. (Xin) Agenzia Xinhua