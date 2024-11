Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-11-2024 ore 18:30

Luceverdevedi trovati dalla redazione resto intenso ilsul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Trionfale Sara e proseguendo tra Nomentana Prenestina & via Appia stessa carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina coda tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare si sta in fila in uscita dalla capitale sulle principali strade consolari in particolare su via Flaminia su via Cristoforo Colombo e su via Pontina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria lezione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense la 24Teramo e tra Nomentana e via Salaria Per quanto riguarda i trasporti sulla linea convenzionaleNapoli da oggi fino a domenica Per consentire alcuni lavori la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Priverno e di Formia disposte corse con autobus ma per i dettagli e di altre notizie potete consultare il sito