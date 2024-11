Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-11-2024 ore 17:00

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni ci sono incolonnamenti in direzione di San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII via Salaria sulla tangenziale tratto della sopraelevata per lavori dal lunedì al venerdì fino al 14 dicembre chiusi di notte tra le 23 e le 6 gli svincoli tra viale Castrense è Largo Passamonti sia in entrata sia in uscita nella zona dell’Euro fino a domenica in occasione della festa del cioccolato chiuso viale Europa tra Viale Pasteur e viale Umberto Tupini deviazioni per il trasporto pubblico nella notte su via Laurentina fino al 22 dicembre in fascia oraria 21 se transito su carreggiata è ridotta tra Viale dell’Umanesimo e raccordo anulare nelle due direzioni attenzione alla segnaletica trasporto diario sulla linea convenzionaleNapoli da oggi fino a domenica Per consentire alcuni lavori la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Priverno e di Formia disposte corse autobus In collaborazione con Luce Verde infomobilità