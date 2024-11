Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-11-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità terminato il corteo degli studenti che questa mattina ha sfilato da Piazzale Ostiense al Ministero dell’Istruzione domani pomeriggio ho ancora un corteo con partenza in centro dell’esquilino e destinazione Piazza di Porta Maggiore via L’Aquila e via Prenestina dalle 15 alle 19 di domani possibili deviazioni o limitazioni per 10 linee del trasporto pubblico ma anche per ilprivato durante la chiusura del percorso della manifestazione il 20 dicembre sarà inaugurata Piazza Pia 3 giorni dopo sarà la volta di piazza Risorgimento e il 28 dicembre riaprirà Piazza San Giovanni ad annunciare il calendario delle riaperture è stato il sindaco Roberto Gualtieri Ieri durante la presentazione alla Vittoria un parco della musica della III rapporto alla città il ponte di ferro Sara terminato a dicembre dentro gennaio riaprirà alIn collaborazione con Luce Verde infomobilità