Traffico Roma del 15-11-2024 ore 10 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità studenti in corteo questa mattina da Piazzale Ostiense a Viale Trastevere sino a raggiungere l’aria all’altezza del Ministero dell’Istruzione previste chiusure allungo il percorso del corteo ossia via Marmorata ponte su via di Porta Portese e via Induno intanto all’appio latino prosegue il cantiere sul Largo tacchi Venturi a cura di Acea ato2 per l’ampliamento dell’area dei lavori via Latina è chiusa per un tratto dall’ altezza proprio di largo tacchi Venturi in direzione di via Bartoloni modifiche della viabilità coinvolgono anche via mommsen via Menghini e via De Cesare con divieti di fermata in chiusura segnaliamo il temporaneo stop della linea ferroviaria metro mare sull’intera tratta a causa di un guasto all’infrastruttura Come spiegato da Cotral in una nota In collaborazione con Luce Verde infomobilità