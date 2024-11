Velvetmag.it - Torino, neonato salvato da cecità con la chirurgia in 3D: è il primo caso al mondo

Un bambinodi 40 giorni si èdallagrazie a un intervento chirurgico in cui è stata utilizzata una tecnologia 3D. L’operazione, a entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, è stata eseguita nel reparto di oculistica delle Molinette (Città della Salute di).Il piccolo era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte posteriore dell’occhio. Un male la cui causa risiede in un incompleto sviluppo anatomico. Si tratterebbe delintervento aldi vitrectomia bilaterale associata allaper la cataratta congenita su uneseguito mediante visualizzazione tridimensionale (3D).Foto X @AnsaPiemonteLa visualizzazione in 3DI medici avevano diagnosticato al piccolo paziente, nei suoi primi giorni di vita, un anomalo riflesso bianco (leucocoria) in corrispondenza della pupilla.