Calcionews24.com - Toni: «Ranieri l’uomo giusto per la Roma. Obiettivo Champions? Da lui mi aspetto un miracolo…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Luca, ex attaccante, sulla scelta delladi affidare la panchina a Claudio. Tutti i dettagli in merito Lucaha parlato a Dazn delladi affidare la panchina a Claudio– «In questa situazione lo è, ma solo lui non basterà per risalire. II tifo dei .