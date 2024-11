Superguidatv.it - The Voice Kids 2024 al via su Rai1: la giuria, ospiti ed anticipazioni della prima puntata di venerdì 15 novembre

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per la nuova edizione di The, il noto talent show musicale con protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. A condurlo anche quest’anno Antonella Clerici inserata su. Scopriamo insieme tutte le: dai giudici alle novità fino aglidi stasera,15.The, orario sue giudici“The”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni torna da stasera,15dalle ore 21.30 in prime time su Rai 1. Alla conduzione ritroveremo Antonella Clerici a cui toccherà il compito di accompagnare gli spettatori alla scoperta delle storie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonistitrasmissione. Immancabile la presenza dei coach e dei giudici chiamati a scegliere i giovani talenti.