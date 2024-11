Inter-news.it - Tessman e la maledizione dei ‘no’ all’Inter: si allunga la lista!

La notizia, giunta come una vera e propria bomba in serata, è sicuramente la retrocessione del Lione in Ligue 2 a stagione in corso. Squadra dove gioca Tannern, che in estate – anche per una serie di giochetti del procuratore – ha rifiutato l’Inter. E ora va a riempire una lungadi chi è andato contro i nerazzurri.UNO DI UNA LUNGA– Ladell’Inter continua. L’ultimo a caderne vittima è Tannern, centrocampista ex Venezia, che in estate era un passo dal vestire il nerazzurro. Poi una serie di richieste assurde tra lui e il suo procuratore hanno fatto saltare tutto, così come con la Fiorentina. Lo statunitense ha poi deciso di accasarsi al Lione. Ma lì, il fulmine a ciel sereno: retrocessione in Ligue 2 decisa dalla federazione francese. Insomma, una scelta sicuramente poco lungimirante la sua, che potrebbe essere ora parte di una delle squadre più forti in Italia e in Europa, ma si ritrova a scendere di categoria nel campionato transalpino.