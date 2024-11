Ternitoday.it - Terni, presidio del centrosinistra davanti all’ospedale: “Contro la privatizzazione e i tagli”

Leggi su Ternitoday.it

in difesa della sanità pubblica. Militanti e candidati delle liste in supporto alla candidatura di Stefania Proietti in vista della prossima tornata elettorale regionale (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Umbria Futura, Umbria per la sanità pubblica.