Tg24.sky.it - Teramo, falso cieco scoperto dalla Guardia di Finanza: andava in bici. VIDEO

Si fingeva non vedente per percepire la pensione di invalidità. Ma è stato smascherato mentreincletta. La Compagnia delladidi Giulianova, in provincia di, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di un sessantenne di origini foggiane. L’uomo, domiciliato a Martinsicuro, dal 2017 ha percepito indebitamente su un conto corrente bancario aperto a San Benedetto del Tronto la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, in quanto riconosciutoassoluto. Ad allertare i finanzieri è stata la segnalazione anonima di un cittadino al 117. All'uomo sono stati sequestrati 96mila euro percepiti indebitamente dal 2017 ad oggi.