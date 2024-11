Teatro | al Bolivar di scena Pinocchio il primo appuntamento della rassegna Piccole Storie di Eroi

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 16 novembre, alle ore 11.30, sarà di”, ildi– A merenda con l’arte” dedicata ai piccoli spettatori, al(Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks. Tratto da ‘Le avventure di’ di C. Collodi, lo spettacolo, che porta il testo e la regia di Martina Zaccaro, vedrà inla stessa Zaccaro con la sua Compagnia POSTER – Popolare d’Avanguardia. Alle ore 10.30 la “Colazione in” precederà la messa inche avrà inizio alle 11.30.La storia è quella del burattino più celebre di tutti i tempi, il simboloLetteratura dell’infanzia eletteratura mondiale: dove ogni ri-lettura smuove acqua, segni, sabbia, fondi.Collodi immagina un bambino prendere vita da un pezzo di legno che ‘sente’ forte, ma non ‘ascolta’, disinteressato ai consigli degli adulti, rapito dalle sue mille avventure, ammaliato dall’esperienza sensazionalevita, tanto da lasciarsi trascinare persino in situazioni pericolose.