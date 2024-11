Tg24.sky.it - Taranto, insegnante in pensione trovata morta a Leporano: interrogato e fermato il figlio

Sono state trovate alcune ferite, procurate probabilmente con un'arma da taglio, sul corpo di Silvana La Rocca, l'indi 73 anni,ieri sera nel giardino della sua abitazione a Marina di, in provincia di. A dare l'allarme sarebbe stato undella donna, di cui non aveva notizie da ore. Il pm di turno Salvatore Colella affiderà l'autopsia per chiarire la natura delle lesioni.