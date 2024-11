Infobetting.com - Svezia-Slovacchia (Uefa Nations League C, 16-11-2024 ore 20:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Nel gruppo C1 disono due le squadre appaiate in testa alla classifica: da una parte c’è ladi Tomasson e dall’altra ladi Calzona, le due squadre che quest’oggi si sfidano per il primato nel girone. Gli scandinavi sono al momento avanti in classifica in virtù di una migliore differenza reti e un maggior numero complessivo di gol segnati, complici le .InfoBetting: Scommesse Sportive e